Riesiger Neubau an der B10 in Wangen geplant: Neue Zentrale der Mobilität in Stuttgart stellt sich vor

Riesiger Neubau an der B10 in Wangen geplant

1 Die Stellplätze für Lastwagen auf dem Autohof sollen erhalten bleiben. Foto: Lg/Max Kovalenko

Auf dem Gelände des Autohofs an der B 10 in Wangen ist ein riesiger Neubau geplant. Einen Überblick über die Pläne für die neue Zentrale der Mobilität in Stuttgart können Besucher bei einem Rundgang am 16. Oktober erhalten.











Es ist ein Pilotprojekt für Stuttgart: Auf dem Gelände des Autohofs an der B 10 in Wangen soll ein multifunktionaler Neubau, größer als das Einkaufszentrum Gerber, entstehen. Neben der Zentrale für Logistik sollen auch Flächen für Handel, Handwerk und Freizeit entstehen.

191 Meter lang und 138 Meter breit

Bereits im Frühjahr hatte das Hedelfinger Büro larob.studio für architektur die vom Eigentümer, der Straßenverkehrsgenossenschaft Süd (SVG), in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie präsentiert. Diese sieht einen gut 20 Meter hohen Neubau auf einem Großteil des Geländes zwischen B 10, Otto-Konz-Brücken und Hedelfinger Straße vor. Mit seinen Dimensionen von 191 Metern Länge und 138 Metern Breite würde dieser sogar das Gerber in der Innenstadt übertrumpfen.

Die SVG, einer der größten Dienstleister für die Transport- und Logistikbranche in Deutschland, verfolgt als einziges Unternehmen in Stuttgart dabei den 2018 von der Stadt geborenen Gedanken, die Flächeneffizienz einzelner Projekte zu steigern, indem Nutzungen über bereits versiegelten Flächen übereinander gestapelt werden – dem Urban-Sandwich.

Die zentrale Nutzung soll im Erdgeschoss mit den Stellplätzen für die Lastwagen bleiben, sodass nur rund acht Kilometer von der Innenstadt eine neue Logistikdrehscheibe entsteht. Darüber hinaus sollen auch Flächen für Handel, Handwerk, Start-Ups, Gastronomie oder auch grüne Aufenthaltsbereiche entstehen.

Bürger können Impulse einbringen

Im Vorfeld des nun geplanten städtebaulichen Wettbewerbs lädt die SVG alle interessierten Stuttgarter zu einem Rundgang auf das Gelände des Autohofs ein, um sich über das Vorhaben zu informieren, aber auch um Meinungen und Impulse für den weiteren Prozess in einer Art Bürgerbeteiligung für den weiteren Entwicklungsprozess geben zu können. Treffpunkt ist am Mittwoch, 16. Oktober, um 17 Uhr, am Parkplatz des B&B-Hotels, Hedelfinger Straße 17. Wer Interesse hat, sollte sich im Vorfeld bis spätestens, Montag, 14. Oktober, per E-Mail unter nkramer@stadtbauatelier.de anmelden.