Riesige Rauchsäule über Metzingen: Brand in Entsorgungsunternehmen hält Feuerwehr in Atem

Brand in Entsorgungsunternehmen hält Feuerwehr in Atem

1 Die Feuerwehr rückte zum Brandort aus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Bei Alba in Metzingen brennen Papierpaletten. Die Rauchsäule ist von Weitem sichtbar. Die Feuerwehr ist vor Ort, Anwohner sollen Fenster und Türen schließen. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert

Im Entsorgungsunternehmen Alba in Metzingen im Kreis Reutlingen ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an und befindet sich momentan bei den Löscharbeiten. (Stand: 16.30 Uhr)

Wie ein Sprecher der Reutlinger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, brach das Feuer kurz vor 14.30 Uhr in dem Unternehmen in der Ziegeleistraße aus. Demnach gerieten auf dem freien Gelände gelagerte Ballen mit gepresstem Altpapier und Kartonagen in Brand in Brand. Die Rauchsäule sei von Weitem sichtbar, sodass schon viele besorgte Menschen bei der Polizei und der Feuerwehr anriefen.

Feuerwehr im Großeinsatz

Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr griffen die Flammen auf weitere Ballen über. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt, weshalb mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Zufahrt Metzingen-Mitte / Eichbergstraße gerechnet werden muss. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Wie lange diese sich noch hinziehen werden, ist nicht absehbar.

Informationen zur Brandursache sowie zum Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.