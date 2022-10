Zeit, dass sich was dreht

Riesenrad in Stuttgart

In der Stuttgarter City ist das Riesenrad zurück. Es bringt Menschen dazu, ihr Hamsterrad zu verlassen und für ein paar Minuten über den Dingen zu schweben, meint Jan Sellner.















Was gibt’s in Stuttgart Neues? Auf den ersten Blick das Riesenrad. Auf den zweiten Blick die in Teilen neu eröffnete Calwer Passage – ebenfalls ein Riesending. Auf den dritten und vierten Blick viele kleinere Dinge des Zeitvertreibs, die diese Stadt ebenfalls beleben – ein neues Café hier, eine neue Ausstellung da.