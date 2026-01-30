2 Im Februar öffnen sich die Türen von Möbel Rieger in Esslingen für „RIEGERS Mega Event“. Foto: T. Fischer

Ein Tag der begeistert: „RIEGERS Mega Event“ in Esslingen bietet Shows, Genuss, Shopping und Familienspaß. Mit buntem Programm sowie tollen Angeboten und Aktionen.











Möbel Rieger in Esslingen verwandelt sich am Samstag, den 28. Februar 2026, in eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Ab 11 Uhr lädt das Einrichtungshaus zum „RIEGERS Mega Event“ ein – einem Tag voller Inspiration, Unterhaltung, Genuss und exklusiver Highlights.

Ein Event der Extraklasse

Der Start in den besonderen Tag beginnt festlich mit einem kostenlosen Begrüßungssekt. Musikalische Begleitung, professionelle Moderation und beste Stimmung sorgen für eine mitreißende Atmosphäre im gesamten Haus. Kulinarische Highlights, Gin-Tastings und vielfältige Genussmomente laden zum Entdecken, Probieren und Verweilen ein.

Aktionen und Highlights für die ganze Familie

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Mitmach-Workshops, regionalen Ausstellern und Expertenberatungen bietet spannende Einblicke, neue Inspirationen und persönliche Beratung. Besucher dürfen sich zudem auf ein echtes Highlight freuen: Ein Andreas Gabalier Double sorgt für beste Unterhaltung, während der Chaosbuttler mit witzigen Momenten für viele Lacher sorgt.

Unterhaltung für Groß und Klein

Auch für Familien ist bestens gesorgt: Ein buntes Kinderprogramm, Fotoboxen sowie das beliebte Maskottchen, der Rieger Tiger, sorgen für strahlende Gesichter bei den jüngsten Gästen. Sportfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn der VfB Stuttgart ist hautnah erlebbar und bringt Stadion-Atmosphäre direkt ins Möbelhaus.

Exklusive Gewinne und besondere Erlebnisse

Ein weiteres Highlight sind die stündlichen Gewinnspiele: Besucher können exklusive Limousinen-Fahrten sowie Warengutscheine im Wert von jeweils 50 Euro gewinnen. Ein Erlebnis, das den Eventbesuch unvergesslich macht.

Ein Tag voller Emotionen und Shoppingerlebnis

„RIEGERS Mega Event“ steht für Erleben, Genießen und Entdecken. Von 9:30 bis 19 Uhr können die Gäste nicht nur das vielfältige Programm genießen, sondern auch entspannt shoppen, sich inspirieren lassen und attraktive Angebote nutzen.

Möbel Rieger freut sich darauf, zahlreiche Besucher am 28. Februar 2026 in Esslingen willkommen zu heißen und gemeinsam einen Tag voller Freude, Unterhaltung und besonderer Momente zu erleben.

Weitere Informationen:

Das vollständige Programm und Details finden Interessierte auf der Webseite von Möbel Rieger sowie auf Instagram, Facebook, YouTube und TikTok.