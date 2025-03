Riedlingen im Kreis Biberach: Kretschmann beim Froschkuttelnessen - Gedenkminute geplant

1 Winfried Kretschmann macht das besondere Frühstück am Fastnachtsdienstag seit Jahrzehnten mit. Foto: dpa/Felix Kästle

Ministerpräsident Kretschmann ist jährlich beim traditionellen Froschkuttelnessen der Narrenzunft Gole dabei. Auch dieses Jahr - dabei wird die Feier überschattet von der Todesfahrt in Mannheim.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nimmt auch in diesem Jahr am traditionellen Froschkuttelnessen der Narrenzunft Gole in Riedlingen (Kreis Biberach) teil. Wie Regierungssprecher Matthias Gauger am frühen Morgen mitteilte, wird die Veranstaltung mit der gebotenen Zurückhaltung stattfinden. „Dementsprechend nimmt er nicht am Umzug teil und wird nicht rutschen. Die Zunft wird zu Beginn eine Gedenkminute für die Opfer in Mannheim einlegen“, heißt es.

Am Rosenmontag hatte ein Mann mit seinem Auto in der zentralen Mannheimer Einkaufsstraße Planken mehrere Menschen angefahren. Nach Überzeugung der Polizei handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Eine 83-jährige Frau und ein 54 Jahre alter Mann kamen nach Angaben der Polizei ums Leben. Elf Menschen wurden verletzt, darunter mehrere schwer.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Landschaftsgärtner unter anderem Mord vor. Die Todesfahrt hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler keinen extremistischen oder religiösen Hintergrund. Laut Polizei handelte es sich um eine gezielte Fahrt, bei der bewusst mehrere Personen erfasst wurden. Die Staatsanwaltschaft verwies auf Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Täters, weshalb sich die Ermittler auf diesen Aspekt konzentrieren.

Kretschmann macht das besondere Frühstück am Fastnachtsdienstag (8.45 Uhr) seit Jahrzehnten mit. Mit Amphibien hat das Froschkuttelnessen nichts zu tun. Für Vegetarier ist das Gericht aber trotzdem nichts. Aufgetischt wird eine Mischung aus Rinderinnereien, die mit Gewürzen verfeinert werden.

Für Dienstag wurden mehrere geplante Fasnachtsumzüge in Baden-Württemberg abgesagt - nicht nur direkt in Mannheim, sondern unter anderem auch in Heidelberg und in Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis.