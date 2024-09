Richtungsstreit der Grünen: Auch Vorstand der Grünen Jugend NRW tritt aus Partei aus

1 Auch der Vorstand der Grünen Jugend NRW hat jetzt seinen Parteiaustritt angekündigt (Archivbild). Foto: Jens Kalaene/dpa

Es war ein Paukenschlag, als der Bundesvorstand der Grünen Jugend ankündigte, die Partei zu verlassen. Die politische Richtung passt ihm nicht mehr. Nun folgt die NRW-Spitze der Jugendorganisation.











Düsseldorf - Als vierter Landesvorstand der Grünen Jugend hat der von Nordrhein-Westfalen angekündigt, aus der Partei auszutreten. Auf der nächsten Landesmitgliederversammlung würden alle acht Vorstandsmitglieder zudem nicht erneut kandidieren, kündigte das Führungsgremium in einer Pressemitteilung an. Die Grünen machten keine linke Politik, wie sie eigentlich erforderlich wäre - "zu oft werden schlechte Kompromisse gemacht, statt klar für soziale Verbesserungen einzustehen", hieß es zur Begründung. "Wir wollen nicht länger unseren Kopf hinhalten für eine Politik, die wir falsch finden."

In der vergangenen Woche hatte bereits der Bundesvorstand der Grünen Jugend seinen Rückzug aus der Partei angekündigt, es folgten die Vorstände der Jugendorganisation in Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Der bisherige Bundesvorstand will stattdessen eine neue linke Bewegung gründen.