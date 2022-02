Was ist ein Cyberangriff? Attacken in der virtuellen Welt

553 000 – so viele neue Schadprogramm-Varianten hat das Bundesamt für Informationstechnik 2021 in Deutschland jeden Tag verzeichnet. Der Cyberkrieg ist in vollem Gange – nicht nur im bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Eine Übersicht.