Richtfest für das 144-Millionen-Projekt: Arbeiten für neues Esslinger Landratsamt im Zeitplan

9 Am Neubau des Landratsamts Esslingen wurde am Freitag Richtfest gefeiert. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bauarbeiten in den Esslinger Pulverwiesen gehen zügig voran. Die Kreisverwaltung will den Neubau Ende 2025 beziehen.











Nur 329 Tage nach der Grundsteinlegung wurde am Freitag Richtfest für das neue Esslinger Landratsamt gefeiert. Traditionell findet es dann statt, wenn der Rohbau fertiggestellt ist – doch die täglich bis zu 150 Arbeiter auf der Baustelle in den Pulverwiesen packen fleißig an: Inzwischen ist auch schon ein Großteil der Fassadenelemente aus Aluminium und Glas montiert. „Wir sehen nahezu täglich, wie schnell der Bau voranschreitet“, stellt Landrat Heinz Eininger zufrieden fest.