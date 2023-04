1 Andreas Singer ist OLG-Chef. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weissbrod

Nahezu ein Jahr nach dem Abschied seiner Vorgängerin ist der neue Präsident am Oberlandesgericht Stuttgart in sein Amt eingeführt worden.















Link kopiert

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat einen neuen Präsidenten. Nahezu ein Jahr, nachdem Cornelia Horz in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist am Dienstag Andreas Singer als Nachfolger in das Amt eingeführt worden. Andreas Singer sei ein „hochkarätiger Jurist“, der über ein „herausragendes Organisationstalent und Planungsgeschick“ verfüge, sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU) bei der Amtseinführung.

Andere Kandidatin kam nicht zum Zuge

Die Stelle war über mehrere Monate unbesetzt, weil die Justizministerin zunächst eine andere Kandidatin präferierte, die von den Richtern abgelehnt wurde. Am Ende musste der Richterwahlausschuss entscheiden. Singer wechselt vom Landgericht Stuttgart, dem er seit 2018 als Präsident vorstand, an das OLG. In seine dortige Amtszeit fielen neben der Bewältigung der Corona-Pandemie insbesondere die Welle der Dieselklagen die Einführung der elektronischen Akte im gesamten Landgerichtsbezirk.