Ricarda Lang will mehrere Kinder

1 Vor einem Jahr heiratete Ricarda Lang den Mathematiker und ehemaligen Sprecher der Grünen Jugend Bayern, Florian Wilsch. Foto: dpa/Christoph Soeder

Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und ihr Mann wünschen sich eine Familie. „Wir sind auch in der Kinderplanung, ja, auf jeden Fall“, sagte die 31-Jährige auf eine entsprechende Frage im Talk-Format „Bembel & Gebabbel“ des hessischen Senders Hit Radio FFH, das in Hamburg aufgezeichnet wurde. Lang ist mit dem Mathematiker und ehemaligen Sprecher der Grünen Jugend Bayern, Florian Wilsch, zusammen. Vor einem Jahr heiratete das Paar.

Ricarda Lang: „Florian wird sich gleichberechtigt um die Kinder kümmern“

Dass Lang, die in Nürtingen aufwuchs, sich vorstellen kann, Kinder zu bekommen, sagte sie Ende 2024 schon der Zeitschrift „Bunte“. „Grundsätzlich gerne, Mutter sein ist was Wunderschönes“, sagte sie. Den Zeitpunkt wolle sie mit ihrem Mann besprechen. „Florian wird sich gleichberechtigt um die Kinder kümmern, es gibt ja immer mehr Männer, die das wollen.“

Von Februar 2022 bis November 2024 war Lang gemeinsam mit Omid Nouripour Grünen-Vorsitzende. Heute ist sie einfache Bundestagsabgeordnete mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik. In sozialen Medien ist sie sehr aktiv, mit der Selbstbezeichnung „Humor-Beauftragte der Grünen“.