1 Rheinmetall hat einen Prototypen seines Kampfpanzers Panther (rechts) im vergangenen Sommer vorgestellt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rheinmetall plant ein Kampfpanzer-Werk in der Ukraine. Was wäre der Nutzen?















Ist das eine Schnapsidee? Die deutsche Rüstungsschmiede Rheinmetall will in der Ukraine ein Werk bauen, das Hunderte Panther-Kampfpanzer für das ukrainische Heer herstellt. Prompt lässt Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew wissen, wie er das findet: Vorauseilend kündigt er schwere Luftangriffe an. Aber was heißt das schon? Was Russland davon hält, ist schnurzegal, solange seine Truppen im Nachbarland wüten.