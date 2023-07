1 Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis rückten an. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein Falken-Paar ist in Rheinland-Pfalz brennend von einer Stromleitung heruntergefallen und hat einen Feldbrand ausgelöst.

Nach Erkenntnissen der Polizei saßen die beiden Vögel auf einer Oberleitung in Niederkirchen und fingen nach Berührung mit dem Strommast an, zu brennen. Dann stürzten sie ab und entzündeten das Feld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der zweieinhalb Hektar große Acker stand demnach am Montag innerhalb kürzester Zeit in Flammen, mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis rückten an.

Die Polizei schätzte den Schaden auf mehr als 4500 Euro. Nach Polizeiangaben überlebte einer der beiden Greifvögel. Er wurde zu einem Falkner gebracht.