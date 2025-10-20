Rheinfelden im Kreis Lörrach: Polizei ermittelt wegen eines toten Mannes

1 Leichenfund im Kreis Lörrach: Die Polizei hat die Ermittlungen in Rheinfelden aufgenommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der Park ist abgesperrt. Die Polizei sucht Spuren vor Ort: Nach dem Fund einer Leiche in Rheinfelden im Landkreis Lörrach gibt es noch viele Fragen.











In Rheinfelden laufen nach dem Fund einer Leiche Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Das teilte die Polizei in Lörrach mit. Am Morgen sei ein Mann tot in einer Gaststätte beim Kastanienpark gefunden worden. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission namens „Centrum“ eingerichtet.

Der Kastanienpark vor dem Rathaus in der Innenstadt wurde abgesperrt. Zuvor hatten die „Badische Zeitung“ und der „Südkurier“ berichtet. Hintergründe und Informationen zur Polizeiaktion gab es auf Nachfrage zunächst nicht.

Wegen laufender Ermittlungen kündigte die Polizei an, keine weiteren Auskünfte zu erteilen.