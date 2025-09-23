Rhein-Neckar-Kreis: Tote in Wald war Mutter eines in Auto gestorbenen Mannes

1 Die Leiche der Frau wurde in einem Wald nahe Eberbach gefunden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Bei der Leiche in einem Wald nahe Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) handelt es sich um die 45-jährige Mutter eines 19-Jährigen, der Stunden zuvor mit seinem Auto bei Waibstadt gegen eine Brücke gefahren und gestorben war. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg mit. Zuvor hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.

Die Obduktion der Leiche der Mutter sollte laut einem Sprecher am Dienstag stattfinden. Erkenntnisse würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Spaziergänger findet Leiche im Wald

Die Leiche der Frau war demnach am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr von einem Spaziergänger entdeckt worden. In der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr war der 19-Jährige laut Polizei gegen eine Brücke gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Zwischen Waibstadt und Eberbach liegen ungefähr 26 Kilometer.

Weitere Angaben zu den Fällen, auch zur möglichen Todesursache der Frau, machte der Sprecher zunächst nicht. Die Ermittlungen in beiden Fällen und zu möglichen Verbindungen dauerten an. Laut „Rhein-Neckar-Zeitung“ war es zwischen Mutter und Sohn am Samstagabend zum Streit gekommen. Dies bestätigte der Sprecher zunächst nicht.