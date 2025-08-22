Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto auf B39

Beim Überqueren der B39 wird ein Radfahrer tödlich verletzt. Ein Gutachter soll dabei helfen, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.











Link kopiert

Ein 68 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Altlußheim im Rhein-Neckar-Kreis gestorben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Mann auf der Bundesstraße 39 unterwegs und wollte die Straße an der Kreuzung zur L722 überqueren. Nachdem er einen Fahrstreifen zwischen wartenden Fahrzeugen passiert hatte, wurde er von einem entgegenkommenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch das Auto des Unfallfahrers wurde sichergestellt und abtransportiert. Die Bundesstraße blieb bis zum späten Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.