Rhein-Neckar-Kreis: Mann rastet wegen kaputten Fahrstuhls aus

1 Ein Monteur sollte einen Fahrstuhl an einem Bahnhof reparieren (Symbolbild). Foto: Alexandra Kratz/Alexandra Kratz

Eigentlich klingt der Auftrag nach ungefährlicher Routine: Ein Monteur soll einen Aufzug am Bahnhof reparieren. Kurze Zeit später muss er sich in das Auto eines Zeugen flüchten.











Link kopiert

Fahrstuhlfrust führt zu Fahrradwurf: Aus Wut über einen kaputten Aufzug ist ein Mann am Bahnhof in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) durchgedreht und hat einen Monteur mit mehreren Gegenständen angegriffen und verletzt. Der 45 Jahre alte Handwerker sei mit Wartungsarbeiten an einem Aufzug beschäftigt gewesen, als der Mann auf ihn zugekommen sei, teilte die Polizei mit.

Als der Mann erfahren habe, dass er den Aufzug nicht nutzen könne, sei er handgreiflich geworden: Er habe sein Fahrrad in Richtung des Monteurs geworfen und ihn mit faustgroßen Steinen aus dem Gleisbett beworfen, so die Polizei. Der Monteur wurde am Rücken getroffen und flüchtete.

Nicht genug: Mit einer aufgeschlagenen Glasflasche habe der Angreifer den Mann weiter verfolgt und ihn damit am Handrücken verletzt. Der Mann konnte sich nach Polizeiangaben in das Auto eines Zeugen retten.