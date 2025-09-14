Rhein-Neckar-Kreis: 25-jähriger Ferrari-Fahrer kommt bei Unfall ums Leben

1 Für den 25-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Ferrari-Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Sportwagen. Das Auto kracht gegen einen Baum und stürzt eine Böschung hinab – mit tödlichen Folgen.











﻿Ein 25 Jahre alter Ferrari-Fahrer ist am Sonntagmittag bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 535 bei Heiligenkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der 25-jährige Sportwagen-Fahrer gegen 12 Uhr auf der Landstraße bei Heiligkreuzsteinach im Bereich der Abzweigung Lampenhain / Hilsenahin unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass der Ferrari von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Dabei geriet das Auto in Brand und stürzte eine fünf bis sechs Meter tiefe Böschung hinab.

L535 muss komplett gesperrt werden

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte starb der 25-Jährige an der Unfallstelle. Die L535 musste für die Unfallaufnahme, die Bergung des Fahrzeugs sowie für notwendige Baumfällarbeiten komplett gesperrt werden. Die Sperrung besteht derzeit noch (Stand: 17 Uhr) und wird laut Polizei wohl noch einige Zeit andauern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsunfalldienst Mannheim aufgenommen.