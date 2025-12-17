Rezepte zum Nachkochen: Für 1,50 Euro die Portion – ein Weihnachtsmenü aus der Kochenbas

Kathrin Haasis 17.12.2025 - 09:34 Uhr , aktualisiert am 17.12.2025 - 09:34 Uhr

Für 1,50 Euro die Portion – ein Weihnachtsmenü aus der Kochenbas

1 Marcel Niedrist hat für den Heiligen Abend ein uraltes Rezept ausgegraben: Strudel mit Bibeleskäs’. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Für sechs Personen an Weihnachten kochen für rund 50 Euro? Marcel Niedrist vom Restaurant Kochenbas in Stuttgart hat die passenden Rezepte.











Link kopiert

Tatsächlich soll ein Drittel der Deutschen Saitenwürstle und Kartoffelsalat am Heiligen Abend auftischen. Das Festmahl folgt der Traditionen nach eigentlich erst am folgenden Feiertag. Aber die Freude am Kochen und an der Abwechslung scheint viele Menschen zu beflügeln. Wer es gern günstig will, aber trotzdem etwas Neues ausprobieren, ist mit den Rezepten aus dem Stuttgarter Restaurant Kochenbas deshalb bestens bedient: Der Strudel zum Hauptgang geht fast so schnell, wie Saitenwürstle warm zu machen, und Flädlesuppe sowie Ofenschlupfer lassen sich hervorragend vorbereiten.