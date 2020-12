1 Das Lager hat Michael Roth gut gefüllt, Klopapier geht garantiert nicht aus. Foto: Lg/Rettig

Das Phänomen schlechthin im Lockdown im Frühjahr waren die Klopapier-Hamsterkäufe. Die Deutschen hamsterten, und die Regale waren leer. Auch das Mehl ging aus, weshalb Rewe-Filialleiter Michael Roth nun Paletten davon in den Laden gestellt hat. Aus psychologischen Gründen.

Stuttgart - Das Rätsel wird wohl nie gelüftet werden. Warum hamsterten die Deutschen im ersten Lockdown ausgerechnet Klopapier? Eine Erklärung liegt für Michael Roth ganz klar im Herdentrieb der Menschen. So hat er es beobachtet. Wenn abends jemand gesehen habe, dass ein Regal leer ist, dann habe dieser am nächsten Morgen einfach zwei Pakete mit Klopapier gekauft. Dies sah ein anderer, also stürzte er sich ebenfalls auf den Toilettenartikel. „Und so“, sagt Michael Roth, „hat sich das damals hochgeschaukelt.“ Die Psychologie des Supermarkts. Für den neuerlichen Lockdown war der Chef des Rewe in der einstigen Bauernmarkthalle am Vogelsang also vorbereitet: „Wir haben die zehnfache Menge wie üblich im Lager.“ Das leere Regal vom März ist ihm Warnung genug.