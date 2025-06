Versorgungslücke: Rewe in Sielmingen macht dicht

1 Nach 15 Jahren am Standort schließt der Rewe-Markt in Sielmingen Mitte August – aus wirtschaftlichen Gründen, wie es heißt. Foto: Caroline Holowiecki

Die Gerüchte halten sich seit einiger Zeit hartnäckig, und nun ist klar, dass sie tatsächlich stimmen. Der Rewe-Markt am Ortsrand von Sielmingen wird geschlossen. Schon in diesem Sommer soll Schluss sein an der Straße Im Köller, heißt es aus der Rewe-Südwest-Pressestelle auf Anfrage. „Wir können bestätigen, dass unser Markt am Standort Filderstadt-Sielmingen nach dem letzten Verkaufstag am 16. August 2025 schließen wird.

Die Schließung betrifft sowohl den Lebensmittel- als auch den Getränkemarkt“, teilt die Sprecherin Isabela Puselja mit. Das Aus erfolge aus wirtschaftlichen Gründen. Den verhältnismäßig kleinen Lebensmittelladen mit dem ausgegliederten Getränkemarkt gegenüber gibt es an der Stelle seit September 2010.

Kundschaft trifft die Nachricht hart

Die Kundschaft trifft diese Nachricht hart. Viele Menschen sind traurig und enttäuscht, immerhin bleibt dann in Sielmingen nur noch der Discounter an der Reutlinger Straße übrig. Sielmingen sei „das Stiefkind Filderstadts“, schreibt ein Mann an unsere Redaktion. „Wirklich schade. Aber die Lauf- und Fahrrad-Kundschaft ist halt durch die Baustelle schon stark beeinträchtigt“, kommentiert eine Frau bei Facebook. In der Tat: Zuletzt war es im Geschäft mitunter auffallend leer gewesen. Durch die Bauarbeiten rund um die S-Bahn-Verlängerung ist die direkte Zufahrt zur Sackgasse, an deren Ende der Laden liegt, gesperrt. Autofahrer müssen den Umweg über die Neuhäuser Straße nehmen. Die Rewe-Sprecherin Isabela Puselja betont allerdings, die bevorstehende Schließung stehe „in keinem Zusammenhang mit dem nahegelegenen Bau der S-Bahn“.

Auch im Rathaus sorgt das Aus für Frust. „Wir bedauern sehr, dass der Rewe-Standort in Sielmingen aufgegeben wird“, sagt der Oberbürgermeister Christoph Traub. Der Verlust werde die Nahversorgung im Norden von Sielmingen erheblich beeinträchtigen und das Prinzip der kurzen Wege stark einschränken. Über die Schließung sei die Verwaltung bereits seit einiger Zeit informiert, man befinde sich hierzu im fortlaufenden Austausch mit verschiedenen Akteuren, auch mit dem aktuellen Betreiber selbst. „Wir sehen hier eine überaus wichtige Versorgungsfunktion, die beispielsweise in Gestalt eines Nahversorgers möglichst vollständig erhalten werden sollte, auch im Hinblick auf die geplante S-Bahnhaltestelle“, sagt er.

Wie es mit dem Standort weitergeht, ist unklar. Rewe äußert sich dazu jedenfalls nicht. „Das Gebäude wird nach der Schließung an den Vermieter zurückgegeben“, erklärt Isabela Puselja. Das Unternehmen plane, die rund 30 betroffenen Mitarbeitenden in nahegelegenen Märkten unterzubringen, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. In Filderstadt gibt es noch zwei weitere Rewe-Filialen, nämlich die in Bonlanden und die in Bernhausen. Sie stünden der Kundschaft weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.