Mit Titeln wie „Spinner“, „Lass uns gehen“ oder „Halt dich an mir fest“ hat sich die Band Revolverheld einen Namen gemacht. Ihre größten Hits werden im Radio rauf und runter gespielt, ihre Alben verkauften sich millionenfach, ihre Konzerte mobilisieren die Massen. Und als ob das gar nichts wäre, überraschen die Chartstürmer ihre Fans mit immer neuen Hits, weil sie keine Lust darauf haben, sich nur auf ausgelatschten Pfaden zu bewegen. Mit dieser Philosophie haben sich die „Revolverhelden“ um Frontmann Johannes Strate, Kristoffer Hünecke und Niels Kristian Hansen (Gitarren) und Jakob Sinn (Schlagzeug) einen festen Platz in der deutschen Pop-Rock-Szene erobert. Höchste Zeit, dass sich die Band auch mal in Esslingen die Ehre gibt: Am Freitag, 21. Juli, eröffnen Revolverheld das sommerliche Konzertprogramm auf der Burg.

Ausdruck eines Lebensgefühls

Es sind die schiere Lust am Kreativen und die Freude am Überraschenden, die Revolverheld seit zwei Jahrzehnten antreiben. Und so ist es kein Zufall, dass das sechste Album der Band „Neu erzählen“ heißt. Vor 20 Jahren hat alles angefangen: In einem Proberaum im Hamburger Hafenviertel trafen sich fünf Jungs, um auszuprobieren, ob sie als Band zusammen funktionieren. Anfangs nannten sie sich Manga, später auch mal Tsunami Killers, doch der große Durchbruch gelang ihnen als Revolverheld. Mit „Generation Rock“ gelang wenig später der erste Single-Hit, das erste Album trug einfach nur den Namen der Band. Doch Single hin und Album her – wenn die fünf Jungs auf der Bühne stehen, wirkt ihre Musik immer noch am stärksten. Denn das Publikum spürt sofort, dass die Musiker hinter jedem Akkord und jeder Silbe stehen. Und dass sie der Welt etwas zu sagen haben. Nicht umsonst schwärmen viele Fans, dass die Musik von Revolverheld etwas Aufbauendes habe und dass es einfach Spaß macht, mit dieser Band einen Abend lang live zu feiern – am besten in einem so malerischen Ambiente wie der Esslinger Burg.

Es ist kein Zufall, dass viele Fans die Musik von Revolverheld gerne mitsingen. Denn die Texte wirken leicht und doch voller Substanz. Und viele finden sich darin mit ihrem eigenen Lebensgefühl wieder. Dass die fünf Musiker hinter ihren Songs und deren Botschaften stehen, zeigen sie auch durch ihr Engagement außerhalb von Studio und Konzertarena: Johannes Strate, Niels Kristian Hansen, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn engagieren sich für Organisationen wie Warchild, Seawatch, den WWF und das SOS Kinderdorf. Vor Jahren hat die Band einmal erklärt, sie wolle keine politischen Songs machen – das könnten andere besser. Doch vor allem mit ihren jüngeren Titeln zeigen die Jungs ein ums andere Mal, dass sie genau sehen, wo’s langgeht – und dass sie zu ihrer klaren Haltung auch stehen.