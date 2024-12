Revival der Kultserie: Jan Böhmermann und ein Esslinger bringen „Hallo Spencer“ zurück

7 Bei der Premiere von „Hallo Spencer - Der Film“ steht Drehbuchautor Jan Böhmermann (rechts) zusammen mit dem Puppenerfinder Winfried Debertin (links) und den Schauspielern Achim Hall (zweiter von links) und Rainer Bock im Arri-Kino. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Puchner

Schauspieler Achim Hall, bekannt als die Stimme der Spencer-Klappmaulpuppe aus den 80er-Jahren, hat in der neuen TV-Produktion „Hallo Spencer – Der Film“ von Jan Böhmermann eine Rolle übernommen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?











Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern der Welt kennt man Achim Hall aus der Kindersendung „Hallo Spencer“, die in den 80er-Jahren im Fernsehen lief: Dort führte der Schauspieler die Spencer-Klappmaulpuppe mit der braun-karierten Schiebermütze und begrüßte das Publikum mit dem immer gleichen Spruch: „Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von eins bis hundert, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer!“ In Esslingen, wo der Schauspieler, Regisseur, TV-Puppenspieler und Sprecher seit vielen Jahren in der Altstadt lebt, kennt man ihn aus zahlreichen Rollen an der Württembergischen Landesbühne. Jetzt hat der mittlerweile 83-Jährige eine Rolle in der neuen Produktion „Hallo Spencer – Der Film“ übernommen. Die Medien-Satire aus der Feder von TV-Entertainer Jan Böhmermann ist ab Freitag, 13. Dezember, in der Mediathek zu sehen.