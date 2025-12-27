Reutlinger Polizei sucht Zeugen: Vier junge Fahrer liefern sich illegales Rennen – einem gelingt die Flucht

1 Die Fahrer lieferten sich in Reutlingen und auf der B28 ein illegales Autorennen. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Mit Geschwindigkeiten von jenseits der 180 km/h brettern vier junge Fahrer in ihren hochmotorisierten Autos über die B28. Die Polizei kann drei kontrollieren, einem gelingt die Flucht.











Link kopiert

Die Polizei sucht Zeugen zu einem illegalen Autorennen, dass sich vier junge Männer in hochmotorisierten Fahrzeugen in der Nacht zum Freitag im Reutlinger Stadtgebiet sowie auf der Bundesstraße 28 geliefert haben sollen. Drei Beteiligte konnten Polizeibeamte anhalten und kontrollieren, einem Beteiligten gelang in seinem Mercedes GLC die Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Zivilstreife des Polizeireviers Reutlingen gegen 0.50 Uhr auf, dass vier Autos in der Eberhardstraße und später in der Karlstraße immer wieder stark beschleunigten und wieder abbremsten. Während ihrer Fahrt in Richtung Efeu-Knoten sollen die Fahrer mehrfach die Fahrspuren gewechselt und dabei teilweise deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h überschritten haben.

Mit Geschwindigkeiten jenseits der 180 km/h auf der B27 unterwegs

Am Ortsausgang Reutlingen in Richtung Metzingen sollen die Fahrer erneut stark beschleunigt und ihr Rennen auf der B28 fortgesetzt haben. Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes GLC sei schließlich in Richtung Scheibengipfeltunnel abgebogen und konnte auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die anderen drei Autos - ein Audi A5 Sportback, ein BMW M3 und ein Audi A4 – setzten ihre Fahrt in Richtung Metzingen mit Geschwindigkeiten jenseits der 180 km/h bei erlaubten 120 km/h fort.

Polizeibeamte konnten alle drei Fahrer im Alter von 21 und 22 Jahren schließlich an einer Tankstelle im Metzinger Stadtgebiet kontrollieren. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum flüchtigen schwarzen Mercedes GLC aufgenommen, und sucht nun unter der Telefonnummer 07121/942-0 nach Zeugen.