Reutlingen: Rote Ampel ignoriert - drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Rote Ampel ignoriert - drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Kreuzung in Reutlingen sind drei Menschen verletzt worden (Symbolfoto).

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Reutlingen verletzt wordne - einer von ihnen schwer. Wie es zu dem Unfall kam.











Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Kreuzung in Reutlingen sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 23-Jähriger habe am frühen Samstagmorgen eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei mit. Als er mit seinem Wagen die Kreuzung überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 19-Jährigen.

Durch den Aufprall wurde der jüngere Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Seine beiden 18-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt und konnten den Wagen selbst verlassen. Der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt.