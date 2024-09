Reutlingen: Nach Großbrand in Gewerbepark – Polizei sucht Zeugen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach einem Großbrand mit Millionenschaden in einer Lagerhalle in Reutlingen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.











Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in einem Gewerbepark in der Straße In Laisen in Reutlingen am frühen Dienstagmorgen dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache an.

Zwischenzeitlich wird den derzeitigen Schätzungen zufolge von einem Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich ausgegangen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aufgrund der Einsturzgefahr am Brandort konnte dieser von den Polizeibeamten noch nicht gänzlich betreten werden.

Polizei bittet um Hinweise

Da beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung, die gegen 3.50 Uhr ausgerückt war, das Hallendach bereits in Vollbrand stand, werden im Zuge der Ermittlungen zur Brandursache nun Zeugen gesucht, die nähere Angaben zum Zeitpunkt des Brandausbruchs machen können.

Zeugen, die diesbezügliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.