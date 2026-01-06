1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Weil in einer Bar kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird, rastet ein Gast aus. Der Mann läuft wütend vor ein Auto - und beißt den Betreiber der Bar in den Arm.











Ein betrunkener Barbesucher hat in Reutlingen keinen Alkohol mehr bekommen und daraufhin den Barbetreiber gebissen. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 23-Jährige in der Nacht zunächst wütend die Bar und lief kurz darauf offenbar in psychischem Ausnahmezustand vor den Wagen einer 22-Jährigen. Dabei schlug und trat er den Angaben zufolge gegen das Fahrzeug, das dabei beschädigt wurde.

Anschließend soll der Mann laut Polizei zurück in die Bar gekehrt sein und sich dort weiter aggressiv verhalten haben. Der 58-jährige Betreiber und ein Mitarbeiter setzten ihn daraufhin vor die Tür. Dabei habe sich der Mann erheblich gewehrt und den Betreiber in den Oberarm gebissen, wodurch dieser verletzt wurde.

Nach dem Biss konnte sich der Mann kurz losreißen, wurde allerdings wenig später vom 31-jährigen Mitarbeiter gefasst. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Mann den mutmaßlichen Aggressor fest. Dabei zog sich der 23-Jährige ebenfalls Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.