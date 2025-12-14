Reutlingen: Bettlerin nimmt 100 Euro aus Geldbeutel eines 87-Jährigen

1 Die Polizei fahndete daraufhin nach der Unbekannten. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Eine Bettlerin ist mit dem gespendeten Betrag nicht zufrieden. Als der Mann ihr mehr geben will, greift die Frau selbst in dessen Geldbeutel - und macht sich davon.











Link kopiert

Eine Bettlerin soll einem 87-Jährigen 100 Euro aus dem Portemonnaie genommen haben, als er ihr gerade eine Spende geben wollte. Der Mann hatte der in der Nähe einer Kirche bettelnden Frau zuvor fünf Euro gegeben, wie die Polizei mitteilte. Weil die Frau mit dem Betrag nicht zufrieden gewesen sei, habe der Mann sie zu seinem Büro eingeladen, um ihr dort mehr Geld zu geben.

Als der Mann ihr am vereinbarten Ort einen Schein aus seinem Geldbeutel reichen wollte, habe die Frau selbst 100 Euro aus der Börse genommen und sei dann weggelaufen.

Der Mann fand sie kurz darauf in der Nähe einer Kirche wieder. Wegen des geraubten Geldes sei es zwischen den beiden zum Streit und zu einem kurzen Gerangel gekommen, bevor die Frau erneut flüchtete.

Die Polizei fahndete daraufhin nach der Unbekannten - den Angaben nach jedoch ohne Erfolg. Nun suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.