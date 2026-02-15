Reutlingen: 31-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

1 Die Feuerwehr musste den 31-Jährigen aus dem Wagen befreien (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Am Sonntagnachmittag kommt es in Reutlingen zu einem schweren Unfall mit zwei Fahrzeugen. Für einen 31-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.











Link kopiert

Tödlicher Verkehrsunfall in Reutlingen: Am Sonntagnachmittag war ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes unterwegs, als es kurz nach 16 Uhr auf Höhe des Ortsteils Altenburg zu einem Unfall kam. Das berichtet die Polizei am Abend.

Laut der Polizei fuhr der Mann auf der Bundesstraße 464 in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem in Richtung Reutlingen fahrenden VW. Der 31-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bundesstraße voll gesperrt

Im VW saßen ein 42-jähriger Fahrer, eine 37-jährige Beifahrerin und ein 8-jähriges Kind. Sie erlitten nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung war die B 464 bis gegen 19 Uhr vollgesperrt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären.