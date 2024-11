Rettungskräfte in Kirchheim: Reizgasalarm in Schule ausgelöst

8 Die Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Foto: SDMG/Kern

Am Montagvormittag wurden die Rettungskräfte in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einer Schule in der Limburgstraße alarmiert. Dort war zuvor offenbar ein Reizgas versprüht worden.











In einer Schule in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen offenbar Reizgas versprüht worden. Nach ersten Informationen rückten die Rettungskräfte in größerer Zahl aus. Der Alarm ging gegen 9.50 Uhr ein, genauere Informationen lägen noch nicht vor, sagt Sprecherin der Polizei.

Ersten Erkenntnissen nach hatten mehrere Schüler und Lehrkräfte über Atemwegsreizungen geklagt. Weitere Informationen über den Einsatz in der Limburgstraße folgen noch.