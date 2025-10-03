Rettungskräfte im Großeinsatz: Kohlenmonoxid auf Haslacher Dorffest ausgetreten – acht Verletzte

5 Die Rettungskräfte eilten nach Haslach. Auf einem Dorffest war Kohlenmonoxid ausgetreten. Foto: SDMG

Die Rettungskräfte sind am Freitag zu einem Großeinsatz nach Herrenberg-Haslach ausgerückt. Grund war CO-Austritt in einem Backhaus. Acht Personen wurden verletzt. Was bekannt ist.











Link kopiert

Bei einem Dorffest in Herrenberg-Haslach ist am Freitagnachmittag in einem Backhaus Kohlenmonoxid (CO) ausgetreten. Acht Personen wurden dadurch verletzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, wurden die Rettungskräfte kurz nach 12.30 alarmiert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Demnach klagten mehrere Personen über teils schwere Kreislaufprobleme. Die Feuerwehrleute machten schnell die Ursache für die gesundheitlichen Probleme ausfindig: In einem Backhaus war Kohlenmonoxid ausgetreten.

Polizei sperrt Bereich ab

Die Polizei sperrte den Bereich ab und der Rettungsdienst kümmerte sich um die acht Verletzten, von denen vier in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz beendet. Das Backhaus bleibt am Freitag geschlossen und wird belüftet, das Dorffest findet weiterhin statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des CO-Austritts aufgenommen.

Haslach feiert in diesem Jahr sein 1250-jähriges Jubiläum, am Freitag und Samstag finden in diesem Rahmen die „Dorfkultourtage“ statt.