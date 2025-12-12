Rettungskräfte im Einsatz: Flugzeug in Mannheim notgelandet - ein Schwerverletzter

2 Ein Flugzeug ist im Mannheimer Stadtgebiet notgelandet. Foto: Rene Priebe/PR-Video /dpa

Mitten auf einer vielbefahrenen Straße landet in Mannheim plötzlich ein Leichtflugzeug. Drei Insassen kommen verletzt in Krankenhäuser. Ist schon klar, was der Grund für die Notlandung war?











Mannheim - Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt sind drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug sei am Nachmittag mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten das Flugzeug verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Ursache für die Notlandung sei noch unklar. Das Flugzeug sei mittlerweile abgeschleppt worden. Anfangs war die Behörde nach eigenen Angaben noch von einem Segelflugzeug ausgegangen.

Mitten auf mehrspuriger Straße

Der Unfallort liegt in der vielbefahrenen Neckarauer Straße in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs. Bis in die Abendstunden waren dort Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei im Einsatz.

Wegen der Notlandung war die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt gewesen. Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren.