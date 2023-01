6 Mantrailer Frank Hess und seine Marie auf der Suche – die vierjährige Hündin hat die Fährte des Vermissten aufgenommen. Frank Hess bleibt stets im Hintergrund, der Hund hat während der Vermisstensuche immer das Sagen. Foto: Ralf Poller

Marie ist klein, zierlich, verspielt und gerade einmal vier Jahre alt. In ihrem „Job“ ist sie aber eine ganz Große. Der Bayerische Gebirgsschweißhund, der von Mama auch etwas Beagle-Gene mitbekommen hat, ist mit ihrem Herrchen Frank Hess Mitglied der Rettungshundestaffel Ludwigsburg. Dort wird sie als Mantrailer-Hund ausgebildet. Im April hat sie ihre Prüfung. Damit dabei alles gut klappt und sie bald offiziell und geprüft auf Vermisstensuche gehen kann, muss aber viel trainiert werden. So wie an diesem Samstag in Rielingshausen. Die verschwundenen Person finden ist das Ziel. Und eines gleich vorneweg: Marie hat sich super geschlagen, ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. Und dabei den halben Ort erkundet.

Einmal in der Woche gibt es eine große Trainingseinheit

Bevor es losgeht müssen aber natürlich erst einmal alle Bekannten begrüßt werden. Hundefreunde ebenso wie Menschenfreunde. Auf dem Gelände der Firma Stickel findet an diesem Tag eine Trainingseinheit für die Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel statt – mitten zwischen Geröll, Schutt und dunklem Gemäuer. Und die Hunde sind aufgeregt, wird es doch gleich spannend. Anders als ihre Hundekollegen muss Marie jedoch an der Leine bleiben. Denn sie hat eine andere Aufgabe. Sie soll nicht über das Gelände toben und auf dem Boden kauernde Menschen finden, sondern einer konkreten Menschen-Spur nachgehen. Und zwar in bebautem Gebiet mit vielen Ablenkungen.

Mister X schnäuzt ins Tempo und versteckt sich dann

Wen sie suchen soll bekommt Marie nicht mit. Jede Woche wird jemand anderes aus dem Team rausgepickt. Diesmal fällt Kilian Schreiber die Aufgabe des Mister X zu. Er muss in ein Taschentuch schnäuzen, das anschließend in eine Tüte kommt. Gaby Hess, ebenso wie ihr Mann Frank Hess seit neun Jahren Mantrailer in der Rettungshundestaffel, verlässt danach zusammen mit Kilian Schreiber das Gelände. Nach einiger Zeit taucht sie wieder auf. Alleine.

Nun ist die Frage: Wo ist Kilian? Dieses Rätsel soll nun Marie lösen. Sie bekommt kurz die Tüte mit dessen Taschentuch über die Nase gestülpt, um den Geruch aufzunehmen. „Es sollten möglichst keine Kleider sein, sondern ein Gegenstand mit einem eindeutigen Geruch der vermissten Person. Bei Kleidern können auch andere Gerüche mit drin sein“, erklärt Frank Hess. Marie hat derweil schon die Fährte aufgenommen.

Manchmal ist der Geruch nur eine diffuse Wolke

Die Nase streicht Zentimeter über dem Boden und führt sie die Straße entlang. Frank Hess, seine Frau Gaby und Bereitschaftsleiter Carlo Rasi laufen hinterher, lassen die Hündin in Ruhe ihre Arbeit machen. Zielstrebig marschiert sie durch die Straßen, überquert die Hauptstraße und läuft ins nächste Wohngebiet. Andere Spaziergänger oder Hunde interessieren sie nicht. Selbst die sogenannte „Piss-Meile“, wie es Carlo Rasi ausdrückt, lässt sie links liegen. Nur einmal, an einem Haus bleibt sie stehen, um sich aber gleich wieder zu besinnen. Konsequent geht sie danach ihren Weg weiter, biegt mal links ab, dann mal rechts. Auf einmal stoppt sie, scheint zu überlegen. „Sie hat gemerkt, dass sie falsch ist. Nun schnüffelt sie wieder. Man merkt richtig, wie sie sich alles erarbeitet. Es ist ja nie spurtreu, sondern auch mal eine diffuse Wolke“, sagt Carlo Rasi. Nur Sekunden später hat sie die Fährte wieder aufgenommen und läuft weiter. Ein paar Minuten später fängt sie wild an mit ihrem Schwanz zu wedeln. Mister X kann nicht weit sein. Und siehe da – direkt ums Eck steht Kilian Schreiber. Mit einem Leckerli in der Hand. Marie springt freudig an ihm hoch, die Besitzer loben. Der Vermisste ist aufgespürt.

Wann ist die Spur am besten?

Interessant dabei: Kilian Schreiber wurde aufgespürt, obwohl seine Spur noch gar nicht lange lag. „Am besten ist die Spur so nach 20 Minuten“, sagt Bereitschaftsleiter Carlo Rasi und erklärt: „Wir alle verlieren durchweg Hautschuppen – in jeder Minute Tausende. Diese Hautpartikel verstreuen sich, wenn der Mensch sich bewegt. Sie geben ein Duftmolekül frei, das sich immer mehr entfaltet und das sich über Stunden hält.“ Anhand dieses Individualgeruchs eines bestimmten Menschen kann der Hund die Verfolgung aufnehmen. Bitter wird es nur, wenn es zu heiß oder zu kalt ist. Dann verbrennt die Spur oder sie friert ein. Dies ist am Samstag in Rielingshausen ja aber nicht der Fall, vielmehr herrschen da ideale Bedingungen für Marie.

Die zwei anderen Hunde des Ehepaars sind auch Mantrailer

Marie ist nicht die einzige in der Familie, die gerne auf Spurensuche geht. Gaby Hess arbeitet aktuell mit dem eineinhalbjährigen Watson, einem Beagle. Zuvor war sie stets mit Matilda im Einsatz. Die 13-jährige Beagle-Hündin ist nach mehr als 40 Einsätzen nun aber in Rente, macht das Mantrailing nur noch aus Spaß. „Mit ihr hatten wir eine hohe Erfolgsquote – auch wenn man beim Mantrailing nicht immer zwangsläufig beim Vermissten ankommt“, sagt Gaby Hess. Aber ohne die kleine Heldin auf vier Pfoten wären andere erst gar nicht am Ziel angekommen.

Die Rettungshundestaffel Ludwigsburg

Die Staffel

Die Rettungshundestaffel Ludwigsburg hat insgesamt 25 Mitglieder (aktueller Stand von Dezember 2022). Die Rettungshundestaffel agiert stets im Auftrag der Polizei und wird bei Vermisstensuchen hinzugezogen. Nicht nur im Kreis Ludwigsburg, sondern in ganz Baden-Württemberg.

Zwei Bereiche

Bei der Rettungshundestaffel wird unterteilt in Mantrailer und Flächensuchhunde. Die Mantrailer sind dafür da, eine Richtung vom Ort des Verschwindens anzuzeigen und die Spur des Vermissten aufzunehmen. Ist dies geschehen und ist klar, dass sich der Vermisste in einem bestimmten Gebiet befindet, kommen die Flächensuchhunde zum Einsatz. Sie laufen ohne Leine und können so schneller ein größeres Gebiet absuchen.