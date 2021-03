1 Der Mann hatte mit seinem Lenker einen Baustellenabsicherung gestreift. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 29-Jähriger hat sich am Samstag in Wendlingen (Kreis Esslingen) bei einem Sturz mit seinem Pedelec schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Wendlingen - Ein Pedelecfahrer ist am Samstag um kurz vor 17.45 Uhr in der Kapellenstraße in Wendlingen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 29-Jährige streifte auf der leicht abschüssigen Fahrbahn Richtung Ortsmitte mit seinem Lenker eine Baustellenabsicherung, teilte die Polizei mit. Dadurch verdrehte sich sein Lenker. Der schwer verletzte Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.