Bei dem Unfall war laut Polizei keine weitere Person beteiligt. (Symbolbild)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Neuffen (Kreis Esslingen) so schwer gestürzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus fliegen musste.















Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in der Breitensteinstraße in Neuffen erlitten. Der 55-Jährige war laut Polizei gegen 14.45 Uhr auf der abschüssigen Strecke unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.