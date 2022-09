1 Wie genau es zu dem schweren Sturz kam, ist noch unklar. Foto: SDMG/Woelfl

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zum Montag in Bissingen (Kreis Esslingen) mit seinem Mountainbike gestürzt und hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik bringen musste.















Mit einem Rettungshubschrauber musste ein jugendlicher Radfahrer in der Nacht zum Montag in eine Klinik geflogen werden. Der 17 Jährige war laut Polizei gegen 22 Uhr mit mehreren Freunden in der Vordere Straße in Richtung Nabern unterwegs. Während seine Freunde auf dem rechtsseitig verlaufenden Radweg unterwegs waren, befuhr der 17-Jährige mit seinem Mountainbike die Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Jugendliche nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt vor Ort

Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst war zusätzlich mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle.

Verdacht auf Alkoholeinfluss

Wie die Polizei berichtet, kam während der Unfallaufnahme der Verdacht auf, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Straße bis Mitternacht voll gesperrt werden.