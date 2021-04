Rettungshubschraubereinsatz in Aichtal

4 Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Foto: SDMG / Boehmler

Eine Rollerfahrerin ist am Samstagnachmittag in Aichtal (Kreis Esslingen) gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die 68-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht.

Aichtal - Eine 68-jährige Rollerfahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 13:20 Uhr auf der K 1222 zwischen Aichtal-Grötzingen und Wolfschlugen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 68-jährige war auf der Kreisstraße in Richtung Wolfschlugen unterwegs. Hinter ihr fuhr die eine 38 Jahre alte Autofahrerin. Beide Frauen versuchten, einen Fahrradfahrer zu überholen, der am rechten Fahrbahnrand fuhr. Während des Überholens berührte die Rollerfahrerin das hinter ihr fahrende Auto und stürzte.

Durch den Sturz verletzte sich die 68-Jährige so schwer, dass sie mit einem verständigten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht laut Polizeiangaben jedoch nicht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.