1 Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge

In Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) hat ein 39-Jähriger Radfahrer auf einem Feldweg die Vorfahrt eines Pickup missachtet. Er fuhr seitlich gegen das Auto und verletzte sich lebensbedrohlich. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.















Nach einem Unfall in Ostfildern im Kreis Esslingen schwebt ein 39-Jähriger in Lebensgefahr. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 18.25 Uhr am Donnerstag auf dem Feldweg Rossert zwischen den Ortsteilen Scharnhausen und Ruit mit seinem Fahrrad seitlich gegen einen Pickup gefahren.

Dessen 32 Jahre alter Fahrer fuhr den Angaben zufolge ordnungsgemäß von Scharnhausen in Richtung Kemnat, das Auto hatte an der Kreuzung, an der es zum Unfall kam Vorfahrt durch die Rechts-vor-Links-Regel. Der Radfahrer hatte das Auto aber offenbar übersehen und prallte mittig gegen die rechte Seite des Wagens. Er wurde an Ort und Stelle von einem Notarzt versorgt, bevor ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus brachte. Den Schaden an Auto und Mountainbike schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro.