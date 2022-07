1 Ein Kletterer musste nach einem Sturz vom Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (Symbolbild) Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Bei einem Kletterunfall an einem Felsen bei Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag ein 30 Jahre alter Mann verletzt worden.















Am Mittwochvormittag kam es im Bereich Diepoldsburg bei Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) zu einem Kletterunfall. Wie die Polizei bekannt gab, war ein 30-Jähriger Kletterer offenbar gegen 11.15 Uhr beim Klettern abgerutscht und dadurch vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bergwacht rettete den Mann und versorgte ihn notärztlich, bevor ein Rettungshelikopter den Mann in ein Krankenhaus brachte.