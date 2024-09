Rettungshubschrauber in Beuren im Einsatz: Zwei Radfahrer stürzen auf abschüssiger Bergstraße

Rettungshubschrauber in Beuren im Einsatz

1 Einer der beiden schwer verletzten Männer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Zwei Männer sind am Samstagabend in Beuren (Kreis Esslingen) aus noch ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Gutachter soll zur Aufklärung des Unfalls beitragen.











Zwei Fahrradfahrer sind am Samstagabend kurz vor 20 Uhr auf der abschüssigen Bergstraße in Beuren verunglückt. Beide kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Bergstraße blieb während der Bergung und Unfallaufnahme bis gegen 24 Uhr voll gesperrt.

Die 42 und 55 Jahre alten Männer waren zusammen mit ihren Rädern talwärts unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kamen sie unmittelbar hintereinander aus noch nicht geklärten Umständen zu Fall. Ob es zuvor zu einem Kontakt der beiden Radfahrer kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, in die auch ein Sachverständiger eingebunden wurde. Bei dem 42-Jährigen hat ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergeben.

Hinweise von Zeugen nimmt der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 07 11 / 3 99 04 20 entgegen.