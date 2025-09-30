Hubschrauber nach Unfall im Einsatz: Motorradfahrer prallt bei Kirchheim gegen Baum – lebensgefährlich verletzt

11 Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kirchheim unter Teck ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden . Foto: SDMG

In Kirchheim (Kreis Esslingen) verliert ein Mann am Montag die Kontrolle über sein Motorrad und prallt gegen einen Baum, er wird lebensgefährlich verletzt. Das ist bisher bekannt.











Link kopiert

Am Montagabend ist es kurz nach 20 Uhr zu einem schweren Motorradunfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gekommen. Wie die Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, kam der Motorradfahrer in der Hahnweidstraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Details zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.