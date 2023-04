Aichtal und Esslingen Zwei Fußgänger bei Unfällen verletzt

Am Dienstagabend wurden im Kreis Esslingen ein Mann und eine Frau von Autos erfasst und verletzt. Der Rettungsdienst musste eine 65-jährige Fußgängerin, die in Aichtal angefahren worden war, schwer verletzt in eine Klinik bringen.