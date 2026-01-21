Rettungshubschrauber im Einsatz: Unfall auf A8 – 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

1 Auf der A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe kam es am Mittwoch zu einem Unfall (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Auf der Autobahn 8 bei Stuttgart in Richtung Karlsruhe ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-Jähriger wurde lebensgefährlich, ein 28-Jähriger schwer verletzt.











Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Autobahn A8 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 28-jähriger Sprinterfahrer auf dem rechten von drei Fahrstreifen, als er einen am Stauende stehenden Lkw übersah. Beim Versuch, auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen, stieß er dennoch gegen das linke Heck des 40-Tonners. Ein 20-jähriger Sprinterfahrer reagierte ebenfalls zu spät und prallte frontal auf den Lkw. Beide Sprinterfahrer wurden schwer verletzt. Der 20-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, während der 28-Jährige ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Rettungsgasse nicht ausreichend freigehalten

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Während des Rettungseinsatzes und der Räumung der Unfallstelle kam es zu einem erheblichen Stau, der sich auf eine Länge von bis zu zwölf Kilometern ausdehnte. Zum Zeitpunkt des Einsatzes wurde die Rettungsgasse nicht ausreichend freigehalten. Das erschwerte die Arbeit der Rettungskräfte. Die Strecke in Richtung Karlsruhe war für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Für den Einsatz war die Polizei Pforzheim zuständig. Zudem waren Feuerwehr und Rettungsdienste vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu versorgen.