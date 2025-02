Rettungshubschrauber-Einsatz in Esslingen: Rollerfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Rettungshubschrauber-Einsatz in Esslingen

1 Der Mann wurde laut Polizeibericht mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Rollerfahrer stürzt am Sonntag in Esslingen und zieht sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.











Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Hohenheimer Straße in Esslingen am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde laut Polizeibericht mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Demnach war der Rentner um kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Roller auf der Hohenheimer Straße von Esslingen in Richtung Ostfildern unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er kurz vor der Einmündung zur Mutzenreisstraße in einer Rechtskurve auf die mittig befindliche Verkehrsinsel, prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und stürzte mit seinem Zweirad auf die Fahrbahn.

Ein Abschleppdienst barg seinen Roller und transportierte diesen ab. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 Euro.