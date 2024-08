Rettungseinsatz mit Hubschrauber: Mann in Lichtenwald stürzt vier Meter in die Tiefe

Mann in Lichtenwald stürzt vier Meter in die Tiefe

1 Ein Rettungshubschrauber brachte einen Mann aus Lichtenwald in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bodo Schackow

Bei Arbeiten auf einem Stalldach in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ist ein 48-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Dach ein. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.











Ein Rettungshubschrauber war am Samstagvormittag in Lichtenwald gestartet. Er brachte einen 48-Jährigen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik. Das berichtet die Polizei.

Mann arbeitet in Thomashardt auf Stalldach

Demnach arbeitete der Mann gegen 10 Uhr auf einem Stalldach im Ortsteil Thomashardt, als dieses einbrach und der 48-Jährige vier Meter in die Tiefe stürzte. Der ansprechbare Verletzte sei vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt worden.