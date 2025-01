Rettungseinsatz in Wernau: Jugendlicher rettet Frau aus dem Neckar

1 Die Rettungskräfte versorgten die beiden Unterkühlten in Wernau. Foto: picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

Ein Jugendlicher hat am Sonntag gegen 20.30 Uhr eine Frau aus dem Neckar in Wernau gerettet. Sie war offenbar freiwillig ins Wasser gegangen.











Link kopiert

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntag zu einer jungen Frau gerufen worden, die wohl absichtlich in den Neckar in Wernau gegangen war. Mehrere Zeugen hatten kurz nach 20.30 Uhr die Hilferufe der Frau bei der Kirchheimer Straße im Wasser bemerkt und den Notruf gewählt. Ein Jugendlicher begab sich laut der Polizei selbst in den Fluss, um der Frau zu helfen. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich sowohl die psychisch auffällige Frau als auch ihr Retter in Sicherheit bringen können. Die stark Unterkühlten wurden von Passanten gewärmt und dem Rettungsdienst übergeben.