Kinderhospiz Stuttgart Eine Fackel reist im Porsche durch die Stadt

Der Kinder-Lebens-Lauf macht mit einem Fackellauf bundesweit auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam. Am Mittwoch kam das Leuchtfeuer in Stuttgart beim Hauptsponsor Porsche an. Am Freitag tragen Mitarbeiterinnen des Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz die Fackel weiter.