Plochingen - Ein 29-Jähriger musste am Donnerstagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) nach dem Sturz mit seinem Motorroller mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der junge Mann befuhr laut Polizei gegen 18.20 Uhr einen Feldweg in Richtung Stumpenhof und kam dabei auf dem unbefestigten Untergrund zu Fall. Dabei zog er sich nach aktuellen Erkenntnissen schwere Verletzungen zu.