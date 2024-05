Rettungseinsatz in Ostfildern: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Rettungseinsatz in Ostfildern

1 Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Dienstag will eine 84-jährige Autofahrerin eine Landesstraße in Ostfildern (Kreis Esslingen) befahren und stößt mit dem Motorrad eines 23-Jährigen zusammen. Der Mann wird gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert.











Link kopiert

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Ostfildern bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 84-jährige Autofahrerin gegen 16.45 Uhr von einer Zufahrt nach links auf die Landesstraße in Richtung Scharnhausen / Scharnhauser Park abbiegen.

23-Jähriger leicht verletzt

Dabei sei das Auto mit dem vorfahrtsberechtigten 23 Jahre alten Motorradfahrer zusammengestoßen. Dadurch sei der Biker gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 23-Jährige durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist ein Schaden in Höhe von insgesamt 9000 entstanden. Sowohl das Auto als auch das Motorrad seien nicht mehr fahrbereit gewesen.