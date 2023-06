Biosphärengebiet Schwäbische Alb Zu viele Kommunen wollen Flächen einbringen

Das Interesse an der geplanten Erweiterung des Schutzgebietes ist so groß, dass viele Bewerber leer ausgehen. Vier Städte und Gemeinden aus dem Kreis Esslingen haben es in die engere Wahl geschafft. So geht es jetzt weiter.