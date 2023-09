1 Die Feuerwehr half in Neckartailfingen bei einer Geburt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht zum Montag ging bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst des Landkreises Esslingen der Notruf einer schwangeren Frau ein. Mit dem Ausgang dieses Einsatzes hatte wohl niemand gerechnet.











Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute wohl nicht so schnell vergessen, in einem Facebook-Post teilten sie ihre Erfahrung. In der Nacht zum Montag ging zunächst ein Notruf bei der Leitstelle der Rettungsdienste des Kreis Esslingen ein, eine schwangere Frau in den Wehen brauchte dringend Hilfe. Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus.

Doch das ungeborene Kind der Frau hatte offenbar andere Pläne und wollte besonders eilig das Licht der Welt zu erblicken, schreibt ein Sprecher auf Facebook. Noch bevor der Notarzt eintraf, kam das Kind auf die Welt. So wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu Geburtshelfern.

Die Feuerwehr Neckartailfingen wünscht der kleinen Familie in einem Facebook-Post alles erdenklich Gute: „Möge eure kleine Prinzessin euer Leben mit Liebe, Freude und unvergesslichen Momenten füllen.“

Für einige Feuerwehrkräfte war dies der zweite Einsatz dieser Art. Bereits im Jahr 2019 half die Feuerwehr bei einer überraschenden Geburt.